Contro la Fiorentina (ma non solo) il Torino dovrà fare a meno di Ola Aina che, dopo il cartellino rosso ricevuto contro il Bologna nei minuti di recupero è stato squalificato per tre giornate. Ma Walter Mazzarri sarà costretto a fare meno anche di un altro titolatissimo: Nicolas Nkoulou.



Il difensore camerunese alla vigilia della partita contro il Bologna era diffidato e il cartellino giallo ricevuto contro i rossoblù lo costringerà a guardare dalla tribuna Fiorentina-Torino, il primo impegno della formazione granata dopo la pausa per le nazionali.