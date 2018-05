Quello che giocherà nel prossimo campionato sarà un Torino molto più giovane rispetto a quello di questa stagione: Walter Mazzarri, come lui stesso ha pubblicamente dichiarato, vuole una rosa snella arricchita da diversi giocatori provenienti dalla Primavera. L'opera di svecchiamento della squadra inizierà dalla difesa dove a Nicolas Burdisso non verrà rinnovato il contratto.



L'argentino non sarà l'unico difensore a dire addio al Torino con la partita di domenica contro il Genoa: anche Cristian Molinaro, dopo quattro stagioni, dovrebbe infatti dire addio alla maglia granata. Così come Burdisso, anche il terzino ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.