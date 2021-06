Il Torino nelle scorse settimane aveva provato a sondare il terreno per capire se ci sarebbero stati i margini per avviare due trattative: una per Federico Dimarco, l'altra per Eddie Salcedo. Entrambi i giocatori nell'ultima stagione hanno vestito la maglia del Verona dove hanno potuto lavorare con Ivan Juric.



Il tecnico croato avrebbe volentieri lavorato ancora con il terzino e l'attaccante ma le possibilità che i due giocatori arrivino sotto la Mole sembrano nulle. E' stato l'agente dei due giocatori, Giuseppe Riso, a escludere una loro cessione: "Abbiamo parlato di un nome nuovo, non di quelli che ci sono già. Dimarco? Rimane qui. Salcedo e Radu? Rimangono tutti, anche Sensi".