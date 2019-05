"Deciderò domani chi giocherà in difesa" ha dichiarato Walter Mazzarri nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Torino. Il tecnico granata deve infatti fare i conti con l'assenza per squalifica di Emiliano Moretti e quella per infortunio di Koffi Djidji. Oltre che ai titolatissimi Armando Izzo e Nicolas Nkoulou, l'unico centrale di ruolo a disposizione dell'allenatore è Gleison Bremer, giovane difensore brasiliano che in questo campionato ha giocato però appena una manciata di minuti.



Per questo motivo, Mazzarri domani potrebbe scegliere di optare per l'arretramento di Lorenzo De Silvestri nel ruolo di centrale di destra nella difesa a tre. Per il terzino destro non sarebbe una posizione del tutto inedita.