Non c’è stato il secondo round di quanto avvenuto in estate nel ritiro in Austria ma a Empoli, ieri pomeriggio, Ivan Juric e Davide Vagnati sono stati protagonisti di una nuova lite. Come riporta La Stampa, al termine della partita l’allenatore sarebbe rimasto alcuni minuti in campo a parlare con un suo collaboratore poi, prima di rientrare negli spogliatoi, sarebbe avvenuto il duro confronto con il direttore tecnico del Torino. Il motivo della lite, proprio come in estate, sarebbe stato il mercato: in questo caso non quello in entrata ma quello in uscita. La società granata sta infatti trattando con il Fulham la cessione di Sasa Lukic, giocatore che invece Ivan Juric vorrebbe avere a disposizione almeno fino al termine della stagione.



Da mesi Juric si lamenta del fatto che la rosa non sia numericamente completa chiedendo almeno due acquisti: un centrocampista e un attaccante. Il primo è ormai arrivato ed è Ivan Ilic ma il rischio è che il calciatore in arrivo dal Verona sia, di fatto, il sostituto di un’altra pedina fondamentale dello scacchiere granata come Lukic. Juric vorrebbe invece che Ilic andasse ad aggiungersi ai centrocampisti già presenti e avrebbe anche ricevuto la disponibilità del numero 10 a rimanere fino al termine della stagione. Dall’altra parte la società teme la prossima estate di non riuscire a incassare la stessa cifra offerta ora dal Fulham (circa 10 milioni più 2 di bonus) per un giocatore il cui contratto scadrà nel 2024 e per questo motivo si sta valutando l’immediata cessione del giocatore.