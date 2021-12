Andrea Belotti è in scadenza di contratto a giugno con il Torino. Tuttosport scrive: c'è chi dice che l'attaccante sia già in parola con il Milan, la squadra che lo voleva tre anni fa, il club per cui il giocatore fa il tifo.



Il presidente granata Urbano Cairo gli aveva offerto 3,5 milioni di euro netti a stagione (compresi bonus, ovvero un milione di premio nel momento in cui firma): il Tono non ha perso del tutto la speranza di tenere il Gallo.