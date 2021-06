Dopo i sondaggi delle scorse settimane, il Torino ha ora intensificato i contatti con il Bologna per Riccardo Orsolini. La società granata è alla ricerca di trequartisti che possano agire nel 3-4-2-1 di Ivan Juric e il giocatore rossoblù piace molto al dt Davide Vagnati.



Per questo motivo i contatti tra le due società stanno proseguendo, anche se Ivan Juric preferirebbe giocatori con altre caratteristiche, trequartisti puri più che ali da adattare a un ruolo non proprio.