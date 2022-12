L'infortunio occorso a Pietro Pellegri negli scorsi giorni ha cambiato le priorità sul mercato del Torino: ora l'arrivo di un nuovo attaccante a gennaio è un'ipotesi sempre più concreta.



Per questo motivo il direttore tecnico Davide Vagnati negli ultimi giorni ha intensificato i contatti con la Roma per Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko che in giallorosso sta trovando poco spazio e che già in passato era stato cercato proprio dalla società granata.