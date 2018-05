Andrea Belotti potrebbe essere costretto a saltare Genoa-Torino, ultima partita di campionato della squadra granata. Nel corso dell'allenamento di ieri pomeriggio l'attaccante ha dovuto abbandonare prima del previsto il campo a causa di una distorsione alla caviglia e quest'oggi non ha potuto allenarsi con i propri compagni.



Belotti è quindi in dubbio per la trasferta di Marassi, le sue condizioni verranno valutate nel corso dell'allenamento di rifinitura di domani pomeriggio, quando Walter Mazzarri deciderà se convocarlo o no per la trasferta in casa del Genoa.