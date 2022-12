M'Bala Nzola è uno dei giocatori che il Torino sta seguendo con maggiore attenzione per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Ivan Juric. Le possibilità che l'attaccante francese possa vestire la maglia granata a gennaio sono però sempre di meno.



Lo Spezia ha infatti la possibilità di prolungare il contratto di Nzola, che scadrà a giugno, per un'altra stagione e, di conseguenza, non ha fretta di cedere il centravanti nel mercato di gennaio.