Da quando è arrivato al Torino, Rolando Mandragora è tornato a giocare con quella continuità che gli stava mancando a Udine ma, soprattutto, ha iniziato a fornire prestazione di alto livello tanto che il ct Roberto Mancini lo ha anche convocato in Nazionale per le ultime partite di qualificazione al Mondiale.



Difficilmente Mandragora potrà essere convocato per gli Europei, ma il centrocampista del Torino spera di poter riuscire a convincere il ct a prenderlo in considerazione per il Mondiale del 2022 in Qatar.