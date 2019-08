Il Torino è pronto a regalarsi un doppio grande colpo in caso di accesso ai gironi dell'Europa League. Se supererà il turno col Wolverhampton, secondo Tuttosport farà un tentativo per regalare a Walter Mazzarri sia Simone Verdi dal Napoli, sia Franco Vazquez, ex-Palermo e in uscita dal Siviglia che ha aperto all'addio in prestito.