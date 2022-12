Sono almeno quattro i giocatori attualmente militanti in Serie B i cui nomi figura sull'agenda degli uomini di mercato del Genoa.



Stando a quanto riporta stamane Tuttosport, i granata avrebbero messo gli occhi sull'attaccante del Bari Walid Cheddira, sul pari ruolo del Modena Nicholas Bonfanti e sul centrocampista del Pisa, ex Juventus, Idrissa Touré. Dei nerazzurri toscani piace infine anche il trequartista romeno Olimpiu Morutan, arrivato in estate sotto la Torre in prestito dal Galatasaray.