Gli osservatori del Torino sono al lavoro alla ricerca di giovani calciatori che possano fare comodo alla squadra di Walter Mazzarri per il futuro. Tra i giocatori tenuti sotto osservazione c'è anche Sebastian Toma, centrocampista di proprietà del Sion che è anche nel giro della nazionale Under 21 della Svizzera.



Per il momento non c'è ancora nessuna trattativa, ma il Torino sta seguendo con interesse il giocatore, così come molti altri che in questi giorni sono impegnati con le varie nazionali.