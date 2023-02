20 anni, 22 presenze e sei gol in questa stagione di Serie B. Nicholas Bonfanti è uno dei giovani attaccanti che stanno facendo meglio in campionato, un classe 2002 che già la scorsa stagione era arrivato in doppia cifra come reti segnate e si era guadagnato, insieme al Modena, la promozione in B. E ora è pronto a diventare un protagonista anche sul mercato, in vista della prossima estate, dopo che diversi club si sono informati su di lui già a gennaio.



DAL PISA AL TORO - Club di A e di B hanno chiesto informazioni agli emiliani: il Pisa e il Torino quelli che sembravano più convinti a puntare sul talento cresciuto nell'Inter, che il Modena ha blindato nei mesi scorsi con un rinnovo fino al 2025. Offerte troppo basse, secondo la dirigenza gialloblù, che tra le condizioni per l'eventuale cessione già nel mercato invernale aveva messo la permanenza fino a fine stagione della punta nella squadra di Tesser. Discorso rinviato, in estate se ne riparlerà. Con un'asta a cui si iscriveranno sicuramente tante altre società pronta a partire.