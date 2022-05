Junior Messias è stato uno degli obiettivi di mercato del Torino nella scorsa stagione, dopo una lunga trattativa l'affare non è però andato in porta e il Milan ha acquistato il fantasista in prestito con diritto di riscatto dal Crotone.



Non è però scontato che il Milan riscatti Messias dal Crotone e il Torino resta alla finestra: con Brekalo in uscita, il brasiliano potrebbe prendere il suo posto nella formazione granata.