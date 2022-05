Il Torino sta cercando rinforzi per la trequarti campo e tra i giocatori seguiti con attenzione dal dt Davide Vagnati c'è anche Armand Laurienté, fantasista classe 1998 di proprietà del Lorient.



Una vera e propria trattativa tra il Torino e il Lorient non è ancora iniziata ma la società granata ha già avviato i primi contatti ed effettuato i primi contatti per cercare di comprendere la fattibilità dell'operazione. Nelle prossime settimane potrebbero esserci novità.