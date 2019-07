Direttamente dall'Olanda arriva la notizia che il Fortuna Sittard ha posato i propri occhi su un attaccante del Torino: Vitalie Damascan. Il centravanti moldavo, che non è stato neanche convocato per il ritiro di Bormio, potrebbe trasferirsi alla formazione olandese con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro.



Damascan nella sua unica stagione al Torino non ha convinto, faticando a imporsi anche nella formazione Primavera. Il neo direttore sportivo Massimo Bava lo ha quindi messo subito sul mercato.