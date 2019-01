L'arrivo di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna potrebbe cambiare il futuro di Simone Edera: l'allenatore serbo ha infatti chiesto come rinforzo alla società rossoblù proprio l'attaccante del Torino.



Edera è in uscita dalla società granata e il presidente Urbano Cairo ha già dato la propria disponibilità a cedere in prestito il giocatore, il Bologna ora sembra essere la destinazione più probabile per l'attaccante classe 1997: la società rossoblù ha infatti al momento superato la concorrenza di Chievo Verona, Parma, Udinese e Frosinone.