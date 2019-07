Davanti a oltre 3.000 tifosi, il Torino di Walter Mazzarri ha svolto quest'oggi il primo allenamento della nuova stagione. Domenica la squadra granata partirà per il ritiro di Bormio ma oggi si è ritrovata al Filadelfia per i primi test atletici.



Tra i calciatori presenti c'era anche Andrea Belotti, che si è tagliato qualche giorno di vacanza a cui avrebbe avuto diritto avendo terminato più tardi la stagione (per via degli impegni con la Nazionale). Assenti Ola Aina e Vincenzo Millico, entrambi al momento impegnati con le rispettive nazionali, Tomas Rincon, Kevin Bonifazi e Sasa Lukic (che hanno da poco terminato rispettivamente con il Venezuela in Coppa America, Italia e Serbia negli Europei Under 21), Vittorio Parigini e Simone Edera, che stanno svolgendo le necessarie terapie per recuperare dai rispettivi infortuni.