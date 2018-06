L'approdo di Sinisa Mihajlovic sulla panchina dello Sporting Lisbona rischia di condizionare il mercato del Torino. L'allenatore serbo ha infatti chiesto ai dirigenti del club portoghese due calciatori che ha allenato proprio durante la sua esperienza in granata: il primo è Adem Ljajic, il secondo è Joel Obi.



Ljajic è il pupillo di Mihajlovic, che lo aveva convinto anche ad accettare l'offerta del Torino quando ancora giocava nella Roma: il talento del fantasista potrebbero però far comodo anche a Walter Mazzarri e per questo il presidente Urbano Cairo non vorrebbe cedere il giocatore, diverso invece il disocorso per Obi che, a fronte della giusta offerta, potrebbe partire.