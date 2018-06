Quello tra Torino e Roma è, da ormai diversi anni, un asse di mercato sempre molto caldo, basti pensare ai tanti giocatori che nelle ultime stagioni sono passati da una squadra all'atra, tra cui Iago Falque, Adem Ljajic, Umar Sadiq, e Bruno Peres. Ora, quest'ultimo potrebbe fare ritorno al Torino ma nel suo viaggio dalla Capitale al Piemonte potrebbe non essere solo, i granata hanno infatti messo nel proprio mirino un altro calciatore giallorosso: Maxime Gonalons.



Secondo quanto riportato da Toro.it, nel corso dei vari contatti avvenuti in queste settimane tra i dirigenti dei due club non si sarebbe parlato solamente del terzino brasiliano, ma anche del centrocampista francese. La trattativa per portare Gonalons al Torino è quindi già partita.