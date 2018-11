Contro la Sampdoria Andrea Belotti è tornato al gol, quel gol che gli mancava dalla quinta giornata di campionato quando, su calcio di rigore, aveva segnato la rete della bandiera nella partita persa da Torino per 3-1 contro il Napoli.



A Marassi il Gallo di reti ne ha siglato due, lanciando un messaggio al ct Roberto Mancini che, in occasione delle ultime partite della Nazionale, non lo ha convocato. Per il selezionatore dell'Italia non sarà semplice rinunciare nuovamente a Belotti in vista dei prossimi impegni.