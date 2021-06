Il dt Vagnati dovrà dedicarsi alle cessioni. Come riporta Tuttosport, infatti, Torino ha una rosa extralarge, colpa dei tantissimi rientri dai prestiti previsti a fine mese: sono addirittura 44, infatti, i giocatori tesserati con il club granata. E, tra questi, in tre saluteranno perché non riscattati (Bonazzoli, Gojak e Murru), alcuni perché a fine contratto (Damascan, Ferigra, Nkoulou, Procopio e Ujkani) e Boye perché già ceduto, mentre Ansaldi e Milinkovic-Savic sono in scadenza e si sta trattando per rinnovare.