Dopo Mario Rui e Mohamed Fares, anche un altro obiettivo del Torino per la fascia sinistra è sfumato: Diego Laxalt. L'uruguaiano del Milan sta infatti trattando il proprio passaggio all'Atalanta e il direttore sportivo granata Massimo Bava è ora al lavoro per cercare nuovi giocatori per la corsia mancina.



L'obiettivo numero del Torino è ora diventato Federico Dimarco dell'Inter. La trattativa tra le due società è già avviata e i dirigenti granata stanno cercando di portare sotto la Mole il giocatore con la formula del prestito.