"Milinkovic-Savic sarà il primo portiere, Berisha il seconda" aveva dichiarato in maniera perentoria Ivan Juric nella sua prima conferenza stampa da allenatore del Torino, prima del ritiro. Dopo settimane di allenamento e qualche amichevole, all'allenatore croato ora sta venendo qualche dubbio riguardo alla gerarchia dei portieri.



Milinkovic-Savic nel precampionato non ha convinto pienamente e ora la sua titolarità traballa, anche perché alle sue spalle c'è un Berisha che contro l'Az Alkmaar è stato tra i migliori in campo.