Antonio Barreca non sarà l'unico calciatore cresciuto nel vivaio del Torino che in questa sessione lascerà la squadra granata a titolo definitivo, lo farà infatti anche Vittorio Parigini. L'attaccante classe 1996, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Benevento, è infatti nel mirino dell'Udinese ma sulle sue tracce è ora tornato anche il Sassuolo.



Dopo aver ceduto Matteo Politano all'Inter, il club neroverde è ora alla ricerca di un nuovo attaccante esterno e Parigini farebbe proprio al caso del club emiliano. Tra Sassuolo e Udinese potrebbe quindi aprirsi una vera e propria asta per acquistare l'attaccante di proprietà del Torino.