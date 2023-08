Wilfried Singo potrebbe restare al Torino. Al momento, infatti, non sono ancora arrivate delle vere e proprie offerte per il terzino ivoriano, nonostante resti ancora sul mercato. La società granata vorrebbe cederlo, anche perché fra un anno scadrà il suo contratto e il rischio è quello di perderlo a parametro zero. Il Torino ha inoltre già acquistato il possibile nuovo titolare sulla fascia destra, Raoul Bellanova.



Nelle scorse settimane per Singo aveva effettuato un sondaggio il Milan ma la società rossonera non è finora andata avanti nelle trattative.