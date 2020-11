Ore decisive per il futuro di Marco Giampaolo. L'allenatore del Torino, dopo la sconfitta con la Lazio, la quarta in campionato, è uscito scuro in volto: secondo Dazn negli spogliatoi c'è stato un confronto per capire la decisione da prendere. Il Torino ha conquistato un solo punto in cinque partite.



ESORCISTA - Lo stesso Giampaolo ha parlato così a Dazn: "È stata una follia assoluta. Non è possibile perdere una partita cosi al 90' sul 3-2, è soltanto gestione mentale di quei momenti lì. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto dieci gol e raccolto un punto. Non c'è giustificazione, è una follia assoluta. Non so se sia disattenzione, ma capire il momento. La squadra l'ha fatta bene la partita, siamo in crescita, ma non possiamo regalare punti così, queste sono sconfitte che ti ammazzano, non è giustificabile. Mi auguro che la squadra sia avvelenata, che non dorma, che abbia voglia di spaccare il mondo, lo stesso sentimento che ho io in questo momento. Non dirò niente ala squadra domani o dopo domani, mercoledì andremo a giocare, ci vuole l'esorcista perché non è possibile".