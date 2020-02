Tra i giocatori che il Torino sta seguendo con maggiore attenzione in vista della prossima stagione c'è Giulio Maggiore, centrocampista classe 1998 di proprietà dello Spezia (squadra in piena lotta per la promozione in serie A) che è anche nel giro della nazionale Under 21.



Nonostante la giovane età, Maggiore è da quattro stagioni uno dei pilastri dello Spezia (squadra nella quale è anche cresciuto calcisticamente) ed ha attirato su di se anche le attenzione di altre squadre di serie A, oltre che del Torino.