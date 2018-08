Il Torino prepara la prossima sfida di campionato contro l'Inter. Ripresa della preparazione al Filadelfia con doppio programma: sessione di scarico per i giocatori reduci dal match contro la Roma, allenamento tecnico-tattico per tutti gli altri elementi a disposizione. Lavoro differenziato per De Silvestri e Izzo, usciti anzitempo domenica sera; sessione personalizzata per Edera, mentre Niang ha smaltito l’affaticamento muscolare alla coscia e ha lavorato regolarmente con i compagni