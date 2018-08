Al Torino rischia di non trovare spazio, chiuso com'è dalla concorrenza sulla fascia sinistra di Ola Aina, Cristian Ansaldi e Alejandro Berenguer: Vittorio Parigini però ora può festeggiare per la convocazione nella Nazionale Under 21 per gli impegni contro la Slovacchia e l'Albania.



Parigini è l'unico calciatore del Torino a essere stato convocati nella Nazionale Under 21 dal ct Gigi Di Biagio. In Nazionale Under 19 sono invece stati convocati due attaccanti della Primavera granata: Vincenzo Millico e Nicola Rauti.