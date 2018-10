Vittorio Parigini sta attraverso un ottimo periodo di forma: lo ha dimostrato nelle ultime partite giocate con il Torino (basti pensare al fatto che il suo ingresso in campo è stato decisivo nel match contro il Frosinone), lo ha ribadito quest'oggi nell'amichevole disputata a Udine dalla nazionale Under 21 contro il Belgio.



Nonostante la sconfitta per 1-0 rimediata dagli azzurrini di Gigi Di Biagio, Parigini è stato tra i migliori in campo. Il ct dell'Italia Under 21 lo ha schierato nella formazione titolare e il numero 27 granata è rimasto in campo fino a pochi minuti dalla fine, venendo poi sostituito da Simone Edera.