E' stata presentata ieri la nuova Primavera del Torino che, da questa stagione, è allenata da Marco Sesia. All'evento era presente anche il direttore sportivo granata Massimo Bava che, ai microfoni di Torino Channel, ha parlato proprio delle giovanili granata:



"Quello che cerchiamo di trasmettere è lo spirito di aggregazione tra la Prima squadra e la Primavera, questi ragazzi devono sentirsi parte integrante della Prima sqaudra. A turno gli Under 18 e gli Under 19 si allenano con la prima squadra: negli ultimi anni dalla Primavera sono usciti i vari Barreca, Parigini, Aramu, Edera, Bonifazi, Millico, tutti i giocatori che ora stanno facendo i professionisti. Nella nuova stagione avremo 8 ragazzi in serie B, la speranza è che poi qualcuno possa tornare come è tornato ad esempio Bonifazi".