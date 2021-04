Toni Sanabria, attaccante del Torino, autore di due gol nel 2-2 contro la Juventus, parla a Dazn: "E' un punto pesantissimo per la nostra classifica. Sono molto contento, è il mio primo derby qua e noi attaccati abbiamo bisogno del gol e sono felice per la doppietta. Nicola ci ha detto di trovare qualcosa di positivo in ogni partita, questa sarà la nostra forza per raggiungere la salvezza il prima possibile. Ai tifosi dico che ci mancano, sentiamo il loro appoggio da fuori e spero di vederli presto".