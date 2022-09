Matteo Paro, vice di Ivan Juric, ha parlato ai microfoni di Dazn della sconfitta arrivata in campionato contro l'Inter: "I ragazzi hanno interpretato bene la partita, così come l'avevamo preparata. L'abbiamo giocata anche molto bene, contro queste squadre se non fai gol poi rischi di prenderlo. I ragazzi comunque devono essere contenti perché trovavamo una squadra con grandi giocatori e molto motivata".



LA PARTITA - "Abbiamo creato tante situazioni in cui si poteva andare in vantaggio o almeno segnare un gol, Handanovic è stato molto bravo. Non ho visto ancora il gol subito, contro questa squadre appena cali il cinque per cento rischi di prendere gol anche nel finale. Il lavoro dell'anno scorso era stato improntato soprattutto nella fase difensiva, cercando di mettere a posto determinate cose. Con questo lavoro alle spalle stiamo lavorando un pochino di più sul gioco, abbiamo maggiore sicurezza. Potevamo fare qualcosa in più, muoverci un po' più velocemente sulle palle recuperate, ma ci stiamo lavorando".