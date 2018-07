Secondo La Stampa, nel mirino del Torino ci sono il romanistae il genoano Diego Laxalt: trattative complesse e notevoli per l’impatto economico, ma la situazione è in evoluzione. Il Torino tiene i fari spenti non solo in campo, dove il lavoro duro di Mazzarri si unisce al profilo basso sugli obiettivi, ma anche sul mercato. Sono giorni di caos calmo, ma senza fretta e senza clamore i granata lavorano per risolvere il problema della difesa.