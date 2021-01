Sono proseguiti questa sera colloqui tra il Torino e la Juventus per il possibile passaggio di Rolando Mandragora alla squadra di Davide Nicola. C'è sempre più ottimismo in casa granata che l'affare possa andare a buon fine.



Il Torino vorrebbe chiudere l'accordo per un prestito di 18 mesi del centrocampista (che attualmente è in forza all'Udinese), i due club stanno cercando l'accordo sulla cifra dell'eventuale diritto di riscatto del centrocampista. La società granata nel frattempo ha incassato il sì dello stesso Mandragora per l'eventuale trasferimento alla squadra di Nicola.