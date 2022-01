Un, è questa ladelper il mercato di gennaio. Una necessità nata dal grave infortunio al ginocchio che costringerà Simon Kjaer a saltare i prossimi mesi e priva Stefano Pioli di una pedina fondamentale nella sua rosa. A Milanello, però,nel prossimo mese. Moltoi che Paolo Maldini e Ricky Massara riusciranno a concludere nelle prossime settimane. Una delle quali, può riguardare PietroTantihanno rallentato la prima metà di stagione dell'attaccante in rossonero, che non è riuscito fin qui a trovare continuità e neanche a segnare, nelle sei presenze collezionate. La soluzione può essere una, per permettergli di trovare più spazio. E c'è già chi si è informato sulla sua situazione: il, dove Pietro ritroverebbe Ivan Juric, l'allenatore che lo ha avuto con sé nella Primavera del Genoa.C'è però una questa soluzione: Pellegri si trova infattidi euro è quanto i rossoneri hanno già versato nelle casse del club del Principato,sono quelli che andranno eventualmente pagatia titolo definitivo. Per permettere al classe 2001 di trasferirsi in prestito,del giocatore. Una soluzione complicata al momento, per quanto mostrato fin qui. Sono giorni di riflessione e pianificazione a Casa Milan, anche su Pellegri...