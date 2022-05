La permanenza di Pietro Pellegri al Torino nella prossima stagione al momento non è affatto scontata. L'attaccante è di proprietà del Monaco e per riscattarlo la società granata dovrebbe spendere 6 milioni di euro.



Il dt Davide Vagnati sta cercando di ottenere uno sconto dal Monaco per il cartellino del giocatore, nel frattempo ha incassato la disponibilità dello stesso Pellegri a restare alla corte di Ivan Juric.