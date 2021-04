Cristian Ansaldi è a un passo dal rinnovo automatico del contratto con il Torino: se giocherà contro il Napoli lunedì sera, scatterà in automatico il prolungamento per un'altra stagione per il terzino argentino.



La scorsa estate, infatti, il contratto che aveva firmato prevedeva il prolungamento automatico per un'altra stagione se Ansaldi avesse collezionato 25 presenze in campionato. Al momento sono 24 le partite che ha giocato: al terzino basta una sola presenza nelle ultime sei giornate di campionato (più il recupero contro la Lazio) per rinnovare.