Daniele Baselli è uno dei giocatori che non rientrano più nei piani del Torino: il centrocampista verrà messo sul mercato a gennaio ma una sua cessione a metà stagione sembra improbabile.



Al momento l'ipotesi più probabile è che Baselli possa terminare la stagione al Torino e andare via giugno, quando il suo contratto con la società granata scadrà e sarà quindi sul mercato dei parametro zero.