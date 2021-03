Archiviato anche l'infortunio alla caviglia, per Daniele Baselli la pausa del campionato per lasciare spazio alle Nazionali arriva proprio nel momento giusto: il centrocampista del Torino ha infatti ora a disposizione due settimane per allenarsi e ritrovare la migliore condizione fisica.



L'obiettivo del numero 8 granata è quello di poter essere al top alla ripresa del campionato, quando il Torino affronterà nel derby la Juventus. Davide Nicola sa quanto è importante un giocatore come Baselli per il centrocampo e non vorrebbe rinunciarci.