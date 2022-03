C'era a San Siro nel 2017, quando l'Italia non andò oltre allo 0-0 contro la Svezia non riuscendo a ottenere il pass per il Mondiale in Russia, c'era ieri sera a Palermo (anche se era in tribuna) quando la Macedonia del Nord ha battuto per 1-0 la squadra di Roberto Mancini. Parliamo di Andrea Belotti.



Il capitano del Torino tiene molto alla Nazionale ma per due volte ha visto infrangersi il sogno di poter disputare un Mondiale. L'ultima sua speranza di partecipare a una coppa del Mondo è nel 2026, quando però avrà 32 anni e rischia di non essere più nel giro della Nazionale.