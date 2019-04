Koffi Djidji ha terminato il suo primo campionato con la maglia del Torino con qualche settimana di anticipo: l'operazione al menisco a cui si è sottoposto questa mattina a Roma (l'intervento è perfettamente riuscito) lo costringerà a saltare il finale di stagione ma il suo futuro in maglia granata non è in discussione.



L'ivoriano alla sua prima esperienza nel calcio italiano ha infatti convinto e il Torino eserciterà la clausola del diritto di riscatto del giocatore arrivato la scorsa estate in prestito dal Nantes. Il presidente Urbano Cairo dovrà versare nelle casse del club francese circa 4 milioni di euro.