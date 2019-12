Da qualche settimana Iago Falque è tornato nella sua Spagna per proseguire il proprio percorso riabilitativo, dopo l'infortunio che da diverso tempo lo sta tenendo lontano dal campo. Con l'arrivo del nuovo anno l'attaccante dovrebbe tornare a completa disposizione di Walter Mazzarri. Ammesso che continuerà a essere un giocatore del Torino.



Falque è infatti molto corteggiato in Spagna e sta prendendo in considerazione l'idea di finire la carriera nella Liga. Per questo motivo il suo futuro al Torino è tutt'altro che sicuro.