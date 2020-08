E' rientrato dal prestito al Genoa, visto che il club ligure ha deciso di non esercitare la clausola per il riscatto del suo cartellino, ora Iago Falque è pronto a tornare protagonista con la maglia del Torino.



Lo spagnolo è infatti, con ogni probabilità, verrà confermato e non sarà messo nuovamente sul mercato: avrà così la possibilità di tornare a essere uno dei punti di forza della squadra granata. Marco Giampaolo lo potrà schierare sia come trequartista che come seconda punta nel sul 4-3-1-2.