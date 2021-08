Il Torino non è riuscito a cedere Iago Falque. Per ora. Il direttore tecnico Davide Vagnati cercherà infatti nei prossimi giorni una squadra all'estero, nei Paesi in cui la sessione di mercato è ancora aperta, per il trequartista spagnolo: una sua cessione è infatti ancora possibile.



Falque non rientra nei piani dell'allenatore Ivan Juric e Vagnati cercherà una soluzione in extremis per permettere a Falque di trasferirsi in una squadra dove poter giocare con continuità.