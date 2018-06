Samuel Gustafson nei prossimi giorni dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il Torino fino al 2020. Il prolungamento non sarà però sinonimo di conferma, il giocatore svedese non rientra infatti nei piani della società granata che però non vuole perdere il giocatore a parametro zero, in particolare dopo che si è messo in mostra negli ultimi sei mesi con la maglia del Perugia in serie B.



E proprio il Perugia potrebbe essere la squadra nella quale giocherà anche nella prossima stagione Gustafson. Il centrocampista potrebbe restare in forza alla squadra umbra con la formula del prestito.