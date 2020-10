Tra i dubbi di formazione che Marco Giampaolo deve ancora risolvere, in vista della partita di domenica del suo Torino contro il Cagliari, ce n'è uno che riguarda anche l'attacco. Se Andrea Belotti è sicuro di una maglia da titolare, al suo fianco c'è un ballottaggio tra Simone Zaza e Federico Bonazzoli.



Possibile una staffetta tra i due nel corso della partita, ma al momento sembra avere maggiori possibilità di essere schierato nella formazione titolare Zaza. Per Bonazzoli, quindi, possibile esordio in maglia granata a partita in corso.